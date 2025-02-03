Руководителя финпирамиды из Казахстана задержали в Киргизии за убийство

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой в составе транснациональной организованной группы, передает inAktau.
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