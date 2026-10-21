Как воруют в Европе Мы возмущаемся коррупцией, прокравшейся в ряды наших начальников. Радуемся, когда хапуг и распильщиков бюджета под белы рученьки препровождают на нары.
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