Аргентина заявила о готовности помочь Эквадору с беспорядками

Аргентина готова оказать помощь Эквадору, где разразились столкновения с вооруженными формированиями, и отправить своих сотрудников сил безопасности для помощи в восстановлении правопорядка, заявила аргентинский министр безопасности Патрисия Буллрич в интервью телеканалу TN.