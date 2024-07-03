Bloomberg: партия Ле Пен в Европарламенте объединит усилия с альянсом Орбана

Члены французской партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" ведут переговоры с другими группами в Европейском парламенте (ЕП), в результате чего партия, возможно, присоединится к альянсу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Патриоты за Европу".
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