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Митрополит Иларион заявил, что информация о чипировании при вакцинации — нелепый миф

Митрополит Иларион заявил, что информация о чипировании при вакцинации — нелепый миф

Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Иларион считает, что информация о чипировании при вакцинации от коронавируса — это лишь нелепый миф.

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