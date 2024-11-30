Global Look Press/Andrey Arkusha/Global Look Press Потеря Красноармейска (украинское название – Покровск), а вместе с ним и единственной на Украине шахты со стратегическими запасами коксующегося угля, спровоцирует обвал металлургического производства в стране.
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