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Бедность - в приоритете: эксперты оценили Стратегию Национальной Безопасности

Бедность - в приоритете: эксперты оценили Стратегию Национальной Безопасности

Социальные сети оживленно обсуждают довольно странный документ, подписанный накануне Путиным. Особое внимание блогеров привлек пункт, в котором перечислены все так называемые «российские ценности»: «К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

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