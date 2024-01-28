Очередной пожар на стройке крупного ЖК произошел во Владивостоке

Очередное возгорание случилось на крупной стройке во Владивостоке. На этот раз пожар произошел в районе Садгорода, где ведется строительство ЖК «Клубный», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
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