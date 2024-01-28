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Очередной пожар на стройке крупного ЖК произошел во Владивостоке

Очередной пожар на стройке крупного ЖК произошел во Владивостоке

Очередное возгорание случилось на крупной стройке во Владивостоке. На этот раз пожар произошел в районе Садгорода, где ведется строительство ЖК «Клубный», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

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