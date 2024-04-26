Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Максименко
    Когда нибудь проснётся всеми избранный президент.Банда нацистов-из...
  • Владимир Шалимов
    И где та силушка, чтоб обуздать нашу предательскую правоохранительную систему? Нет её! А гарант - гарантирует... толь...Банда нацистов-из...
  • Сергей Андросов
    А почему хохол на фото?Армия России прор...

«Плохая новость для Украины»: измотанные бригады ВСУ бросили позиции в Очеретино — Forbes

«Плохая новость для Украины»: измотанные бригады ВСУ бросили позиции в Очеретино — Forbes

Американское издание Forbes подтверждает, что боевики ВСУ бросают позиции в районе Очеретино. Место измотанной в боях с «Отважными» 47-й бригады ВСУ в поселке должна была занять 115-я бригада, пишет Forbes.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх