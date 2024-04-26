«Плохая новость для Украины»: измотанные бригады ВСУ бросили позиции в Очеретино — Forbes

Американское издание Forbes подтверждает, что боевики ВСУ бросают позиции в районе Очеретино. Место измотанной в боях с «Отважными» 47-й бригады ВСУ в поселке должна была занять 115-я бригада, пишет Forbes.
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