Флоридский батальон идёт в Техас: Южане собирают армию против мигрантов

Впервые в истории нацгвардия Флориды выведена за пределы штата.Губернатор Флориды, экс-кандидат на пост президента США, один из ведущих политиков-республиканцев Рон Десантис отправил батальон Нацгвардии штата в Техас.
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