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Сценарий был похожим: в Приморье врачи спасли от инфаркта шестерых мужчин младше 40 лет

Сценарий был похожим: в Приморье врачи спасли от инфаркта шестерых мужчин младше 40 лет

Многие до сих пор думают, что инфаркт — удел пожилых. Поэтому молодые люди могут долго списывать сосудистую катастрофу на другие недомогания, не обращаясь вовремя к врачу.

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