Белый дом высказался о планах Карлсона взять интервью у Путина

Администрация американского президента Джо Байдена опровергает слова журналиста Такера Карлсона о попытках помешать интервью с российским лидером Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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