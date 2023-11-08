…И незаменимости Украины для глобальной безопасности Вы обратили внимание, что разом исчезли беседы о важности украинской агропродукции, без которой в Африке будут умирать люди и т.
ПОЧЕМУ ВСЕ ЗАБЫЛИ О ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКЕ…
Комментарии
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ОП
Олег Погудин
но вывод то правильный
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19 час.
Азохен вей товарищи бояре
Все попытки Украины построить вяликое бан@еровское государство похожи на стремление семьи пи@орасов зачать ребенка: чем сильнее стараются,тем больше жопа болит.
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19 час.
Анатолий Зотов
Нет
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6 час.
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