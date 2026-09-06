В Калужской области обезвредили 39 взрывоопасных предметов

Обезврежены 39 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, среди них два артснаряда, шесть РПГ и 31 минометная мина.
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