Этой ночью на севере Карелии загорелся многоквартирный жилой дом

Два пожарных расчета боролись с пламенем в Беломорском районе Сегодня ночью в 00 часов 09 минут на пульт Единой службы спасения-01 Беломорского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном 7-квартирном деревянном жилом доме в поселке Сосновец.