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Кубок Федерации. Солодников лидирует после короткой программы, Камоев – 2-й, Семков – 3-й, Добромир Воронов – 8-й, Вадим Воронов – 14-й

Макар Солодников выиграл короткую программу на этапе Кубка Федерации в Санкт-Петербурге. Кубок Федерации 1-й этап Санкт-Петербург Юноши, КМС Короткая программа 1.

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