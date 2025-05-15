Международник Фриман назвал Дмитриева главным переговорщиком РФ в Стамбуле для США

Научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман назвал главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева главным переговорщиком РФ в Стамбуле для США.
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