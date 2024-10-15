Сибирские регионы скоро станут побратимами с Узбекистаном и примут в себя дополнительных студентов-узбеков

Avia.pro - СМИ Алла Михайлова Узбекистан решил стать лучшим другом сибирских регионов России и пообещал плотно "укрепить дружбу" не только обменами опытом, но и массовой отправкой своих студентов в наши ВУЗы.
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