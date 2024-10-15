Сибирские регионы скоро станут побратимами с Узбекистаном и примут в себя дополнительных студентов-узбеков

Блин, русских ни в какие страны не пускают и этих узбеков тоже, а мы... чем их больше, тем меньше нас....страшно за наших детей...чес слово

Александр Павлов

Это уже не поможет, их стало настолько много, что они уже создали мини экономику для своих, позволяющую им выживать в чужой им стране. Пока в чужой. Да еще и власти их кормят пособиями из наших налогов. А теперь еще и обучение.