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Медвежий угол

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Сибирские регионы скоро станут побратимами с Узбекистаном и примут в себя дополнительных студентов-узбеков

Сибирские регионы скоро станут побратимами с Узбекистаном и примут в себя дополнительных студентов-узбеков

Avia.pro - СМИ Алла Михайлова Узбекистан решил стать лучшим другом сибирских регионов России и пообещал плотно "укрепить дружбу" не только обменами опытом, но и массовой отправкой своих студентов в наши ВУЗы.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Блин, русских ни в какие страны не пускают и этих узбеков тоже, а мы... чем их больше, тем меньше нас....страшно за наших детей...чес слово
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4 час.
Александр Павлов
Это уже не поможет, их стало настолько много, что они уже создали мини экономику для своих, позволяющую им выживать в чужой им стране. Пока в чужой. Да еще и власти их кормят пособиями из наших налогов. А теперь еще и обучение.
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3 час.
Александр Рожков
Жога им в помощь...
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2 час.

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