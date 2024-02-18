Последний резерв: в Авдеевку перебросили женщин, чтобы прикрыть отход нацистов из "Азова"*

БлокнотРУ Ситуация в Авдеевке стремительно ухудшается для украинской армии. На днях, чтобы сдержать наступление российской армии, новый главком ВСУ Сыркий перебросил на это направление самых мотивированных и боеспособных солдат из 3-й особой штурмовой бригады, сформированной из нацистов "Азова"*.