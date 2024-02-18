Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • АндрейБорков
    "Вооружённый марш...
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Последний резерв: в Авдеевку перебросили женщин, чтобы прикрыть отход нацистов из "Азова"*

Последний резерв: в Авдеевку перебросили женщин, чтобы прикрыть отход нацистов из "Азова"*

БлокнотРУ Ситуация в Авдеевке стремительно ухудшается для украинской армии. На днях, чтобы сдержать наступление российской армии, новый главком ВСУ Сыркий перебросил на это направление самых мотивированных и боеспособных солдат из 3-й особой штурмовой бригады, сформированной из нацистов "Азова"*.

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Комментарии
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Андрей
лилию на плече.
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13 час.
Михаил Гринжук
Ликвидировать это пушечное мясо. И начать отстрел нациков по всему миру
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9 час.
Леонид Руси
Это вампирицы...
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8 час.

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