Путешествие или переезд: Елена «Ревизорро» Летучая с мужем уехали в США Анастасия АндрееваБывшая телеведущая Елена Летучая и ее муж Юрий Анашенков, который работает в сфере коллекторской деятельности, покинули территорию России после того как им была предоставлена долгосрочная американская виза.