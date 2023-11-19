Путешествие или переезд: Елена «Ревизорро» Летучая с мужем уехали в США Анастасия АндрееваБывшая телеведущая Елена Летучая и ее муж Юрий Анашенков, который работает в сфере коллекторской деятельности, покинули территорию России после того как им была предоставлена долгосрочная американская виза.
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