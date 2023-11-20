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Парламентская газета

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Сергей Аксенов: Каждый мужчина должен уметь держать в руках оружие

Сергей Аксенов: Каждый мужчина должен уметь держать в руках оружие

Уходящий 2023 год выдался одним из самых непростых в новейшей истории полуострова. Находясь фактически в прифронтовой зоне, регион регулярно подвергается ракетным ударам и налетам беспилотников со стороны Украины.

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