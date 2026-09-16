CBO: Iran war has cost Pentagon $38B

The war with Iran has cost the United States approximately $38 billion, according to the Congressional Budget Office on Tuesday.
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