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CBO: Iran war has cost Pentagon $38B

The war with Iran has cost the United States approximately $38 billion, according to the Congressional Budget Office on Tuesday.

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