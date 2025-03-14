Ушел из жизни депутат новосибирского Заксобрания Александр Козлов

Александр Козлов скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни. В Новосибирске накануне после продолжительной болезни ушел из жизни депутат Законодательного собрания региона Александр Козлов (КПРФ).
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