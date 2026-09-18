Талалаев о том, будет ли вести себя сдержаннее после бана: «Если я своим поведением могу сделать что‑то полезное для команды, я смогу переступить общепринятые рамки»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своем поведении на поле. Ранее КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на четыре игры за оскорбительное поведение в матче пятого тура Альфа-Банк РПЛ против «Рубина» (1:1).