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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Талалаев о том, будет ли вести себя сдержаннее после бана: «Если я своим поведением могу сделать что‑то полезное для команды, я смогу переступить общепринятые рамки»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своем поведении на поле. Ранее КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на четыре игры за оскорбительное поведение в матче пятого тура Альфа-Банк РПЛ против «Рубина» (1:1).

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