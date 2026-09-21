Выдачу незаконных займов пресекли в Севастополе

Суд запретил комиссионному магазину в Севастополе незаконно выдавать займы. Проверка исполнения законодательства при предоставлении потребительских займов выявила нарушения в работе комиссионного магазина на проспекте Генерала Острякова.
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