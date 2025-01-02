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Индзаги о 2:0 с «Аталантой»: «Интер должен был забивать 3-й и снимать все вопросы, но я не могу критиковать ребят. Мы провели отличную игру, и я очень доволен»

Миланский клуб выиграл матч Суперкубка Италии со счетом 2:0 и вышел в финал.  «Мы были очень хороши. Мы проявили себя как отличная команда в обоих таймах.

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