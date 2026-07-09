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Парламентская газета

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Нефтегазовые доходы бюджета России за I полугодие снизились на 22,7%

Нефтегазовые доходы бюджета России за I полугодие снизились на 22,7%

В первой половине 2026 года нефтегазовые поступления федерального бюджета России сократились на 22,7% в годовом выражении и составили 3,661 трлн рублей, тогда как ненефтегазовые доходы увеличились на 16,3% и достигли 14,961 трлн рублей.

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