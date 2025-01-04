Гибель корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова при атаке дрона ВСУ является сознательным убийством, а также очередным жестоким преступлением в череде кровавых злодеяний режима украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года.
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