Гибель корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова при атаке дрона ВСУ является сознательным убийством, а также очередным жестоким преступлением в череде кровавых злодеяний режима украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года.