Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пригожин заступился за Галкина. Не по делу

Пригожин заступился за Галкина. Не по делу

В Сети активно обсуждают новую информацию о Максиме Галкине.

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Комментарии
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Елена Верия
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14 час.
Nikolaev Vadim
а смысл что он откажется от антироссийских шуток? он как был внутри гнилой таким и останется! мозги то у него по другому мыслить не будут! пусть у заморских отсасывает себе на пропитание, а тут ему делать нечего!!
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13 час.
лина каюмова
А Пригожин за кого вообще? И почему предатели должны выступать в России? Это как вообще?Ребята гибнут за Родину а Родина что творит???
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12 час.

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