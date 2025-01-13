В Казани возведут новый инженерно-хозяйственный корпус

В Казани на улице Можайского планируется строительство нового инженерно-хозяйственного корпуса. Проект, включающий пристроенный производственный склад и административно-бытовой блок, успешно прошел экспертизу проектной документации, что подтверждается данными ГИС «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства».
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