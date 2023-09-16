Театр абсурда

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Страшная и горькая как тридцать тонн хинина новость

Страшная и горькая как тридцать тонн хинина новость

Страшная и горькая как тридцать тонн хинина новость потрясла страну: всего лишь пару дней пробыл на российской земле юный беглый блогер и тиктокер Даня Милохин, известный своим наркоманством торчок и кумир подрастающего поколения, человек, сопоставимый по масштабам своей неординарной личности не только с Дудём, но и с самой Ксенией Собчак, и скоропостижно отбыл в ОАЭ.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Непонятно, почему  шум по поводу таково говна - Дани Милохина?  Посадить его в тюрягу - пусть шьет портянки...
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15 час.
Alex Nемо
Нужно чтобы ещё стало известно, что некие члены из кругов Думы или близкие к ним встали на защиту этого придурка и даже пытаются притянуть Мизулину-младшую к уголовной ответственности.  Так что гнили ещё в России и её властных кругах хватает.
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13 час.

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