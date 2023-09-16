Страшная и горькая как тридцать тонн хинина новость потрясла страну: всего лишь пару дней пробыл на российской земле юный беглый блогер и тиктокер Даня Милохин, известный своим наркоманством торчок и кумир подрастающего поколения, человек, сопоставимый по масштабам своей неординарной личности не только с Дудём, но и с самой Ксенией Собчак, и скоропостижно отбыл в ОАЭ.