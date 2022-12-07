За самовольные раскопки вокруг археологического памятника наказан житель Уссурийска

Внимание специалистов Россельхознадзора в Уссурийске привлек житель села Утесное УГО. Собственник угодий, находящихся рядом с Краснояровским городищем, основательно раскопал периметр, нарушив плодородный слой, сообщили ИА UssurMedia в ведомстве.
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