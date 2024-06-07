Дискуссия о «братском народе»

Александр Широков

Хохлы - это не национальность, это образ жизни, образ мышления. Не съем, так понадкусываю; не то горе, что моя корова сдохла, а то что у соседа жива; сосед дай пожрать, а то нечем тебе под дверь насрать...Когда-то мы это воспринимали как шутки, анекдоты... А это оказалось правдой... Так что хохлы - это не национальность. Ведь среди них куча и евреев и русских ( по национальности, по фамилии, по рождению даже). Я даже не знаю как эту общность назвать. Наверное больше всего подходит СЕКТА!