ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Интернеты третий день булькают чем-то зловонным, а «Исторические Напёрстки» ни сном, ни духом.
Дискуссия о «братском народе»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Широков
Хохлы - это не национальность, это образ жизни, образ мышления. Не съем, так понадкусываю; не то горе, что моя корова сдохла, а то что у соседа жива; сосед дай пожрать, а то нечем тебе под дверь насрать...Когда-то мы это воспринимали как шутки, анекдоты... А это оказалось правдой... Так что хохлы - это не национальность. Ведь среди них куча и евреев и русских ( по национальности, по фамилии, по рождению даже). Я даже не знаю как эту общность назвать. Наверное больше всего подходит СЕКТА!
Ответить
11 час.
Gennady Sokolovsky
Алексей Горшков - не тупи так откровенно. Расскажи-ка мне, незнающему - КТО В ОКОПАХ сейчас сидит и стреляет??? И НЕ СОБИРАЕТСЯ заканчивать войну??? Так называемые кем-то "братья"????????????????? Ты где территориально находишься вообще??? Не там ли, в во вражеской стороне??? Запомни - хохол это не только профессия, как молдаван или румын, это ещё и ПРЕДАТЕЛЬ от рождения. За ОЧЕНЬ РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ, о котором пишут в СМИ и показывают по ТВ.
Ответить
2 час.
Gennady Sokolovsky
Была раньше поговорка/загадка - Чем отличаются хохол от украинца? Ответ - Украинец живёт на Украине, а хохол - ГДЕ ЛУЧШЕ.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии