Кто попадал в «Артек» - простые дети или «блатные»

Любопытно, однакоДети и семьяКто попадал в «Артек» - простые дети или «блатные» Оружейникофф Всесоюзная детская здравница – пионерлагерь «Артек» известен, пожалуй, всем, кто жил в СССР.Вернуться к статье3812НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenСтатья более менее об'ективная. В Аптеке отдыхали в основном отличники, дети из простых семей. Конечно, попадали и блатные, но в небольшом количестве. С началом кооперативного движения , когда появились первые буржуины, все стало покупаться и продаваться. Количество блатных должно было резко возрасти. В настоящее время вряд ли очень богатые люди будут направлять своих детей в Артек. Чиновники средней руки и их приближенные вполне могут отправлять туда своих двоечников и на бесплатные места .Дмитрий ДемочкинТуда попадали(для отвода глаз) и нормальные дети, но в основном блатные!ОМолег мотынгаВы точно знаете ? Сами были там ?Николай СопляковВ 1967 году дали мне путевку утром, а вечером отобрали. Поехал сын завуча. В 1977 году дали путевку в "Артек" утром, а вечером отобрали. Поехал сын председателя райисполкома. Чтобы я не скорбил дали путевку в 1978 году в подобный венгерский лагерь на Балатоне. нужно было заплатить 80 рублей (огромные деньги), на одежду Не могли же дети из СССР быть разнопестрыми. Мама заплатила 80 рублей. Туговато ей это было. Но через неделю деньги вернули. Поехал ребенок райкомовского работника. Чтобы мне активисту и якобы талантливому пацану дали путевку в Москву на две недели. Жили в интернате на ул. Острякова -15. Рядом станции метро Сокол и Аэропорт. Какое счастье я прокатился в метро, был в музее Отечественной войны, в музее Революции, на ВДНХ. Правда, скажу , что для бюджета моей семьи это было не бесплатно... А моя будущая жена , как член комсомольского штаба Татарской АССР была награждена путевкой в"Артек", но вдруг возник вопрос. Ее папа клепальщик 6 разряда на авиационном заводе им. Горбунова клепал очень хорошо стратегические бомбардировщики ТУ-16 и его зарплата была чуть меньше чем у директора завода. А еще доплата за обслуживание машин Андропова и Косыгина на рембазе в Ташкенте. Решили путевку отнять. Не может ребенок из Татарии с такими высокооплачиваемыми зарплатами отдыхать в "Артеке". Но она все же поехала. Все же член комсомольского штаба Татарской АССР. В "Артек" ездили не только отличники. Например с моей будущей женой в отряде была девочка Надя Павлова. Юная одаренная балерина. А потом легенда нашего балета. Был в отряде и мальчик Юра, герой фильма "Адьютант его превосходительства". Он очень здорово сыграл свою роль в тандеме с именитым актером Юрием Соломиным. А сейчас 5 % коммерческих путевок очень не хватает детям чиновников, депутатов, и бизнесменов. А где взять? Так есть же бюджетная смета. Ничего не изменилось в этом мире...ОМолег мотынгаМоя мама безграмотная женщина (царство Небесное) инвалид 2группы пенсия 45 руб ( не хватало на лекарство), отец всю жизнь проработал в Вторчермет огнерезчик, жили в Тбилиси. В 1964 году (мне 14 лет) направили в "Артек" на месяц с 20 июля по 20 августа. Школу окончил с серебряной медалью, институт с правом поступления в аспирантуру, в 1981 году защитил кандидатскую диссертацию, имея двух детей, в 1991 году .... перебрался Нижний Новгород. Моя краткая биография.Nina Roytvarf (Чёрная)Ну и что доказывают отдельные конкретные случаи (я об Артеке), когда речь идет о тенденции? Ну еще тут примеры поприведут. Дальше что?На один такой пример, десятки обратных... Простые дети попадали в Артек, как исключение. Лучше бы , будучи в этом самом Артеке, расспросили бы других детей, кто их родители. Но Вы были ребенком, Вам это в голову не пришло.ОМолег мотынгаОдин западный журналист побывав в Ленинграде, возмущённо описал туалеты, на что Евтушенко ответил : кому что интересно и у кого на что есть мозги.Nina Roytvarf (Чёрная)Туалет это показатель уровня бытовой культуры. Если б у Евтушенко было чуть больше мозгов ,и он не считал бы нужным по любому поводу прислуживаться, то понимал бы. Видимо, тому журналисту было очень дискомфортно, ведь он целый день должен был мотаться по городу, не заходя в гостинницу. А жители города по большей части отправляют свои нужды дома,или на работе. Но это совсем не по теме. А по теме то, что Вам совершенно наплевать на людей, у которых был иной опыт. Вам главное, чтобы Вам было хорошо.ОМолег мотынгаГоспожа Черная ! Ну неужели Вы такая черная и Евтушенко у Вас "безмозглый ", нонсенс !Nina Roytvarf (Чёрная)Ну, написали глупо. Ведь ответить нечего.Не в Евтушенко дело, это так к слову. Кстати, я отношусь к нему совсем неплохо и не считаю безмозглым, но чушь он тоже мог пороть. "У каждого свои недостатки".Жумабек ДильтаевАвтор, перестаньте врать. Я был в Артеке. Я родом из села, семья была многодетной. И таких, как я, там было большинство. ,,Блатных" детей я вовсе не видел.Nina Roytvarf (Чёрная)Что Вы могли видеть? Вы ,что расспрашивали, кто их родители.SamariumПростым детям пионерлагерь возле своего города или городской... Артек, Орленок и т.д. не для них, за редким исключением...Nina Roytvarf (Чёрная)Сейчас тут поприведут личных примеров, как будто они что-то доказывают. Прямо рубашку рвут на груди "как было усе заибись".ЕСЕвлампий СуходрищевВам-то откуда это знать?AArtekovecДоброе утро всем!AArtekovecЯ артековец с 1984года.AArtekovecНачинал работать с вожатого в лагере "Алмазный". Большинство детей было из простых.AArtekovecКонечно были и дети чиновников, но их было меньшенство.AArtekovecПоэтому, просим всех не придумывать и не фантазировать!ТХТатьяна Хмеленинанасколько я помню много детей было из простых школ или многодетных семей одаренных активныхСергей МарьяненкоМой отец был военный и мы жили в 70-е годы на Дальнем востоке в Амурской области. В школу нас возили в небольшое село. В школу пришла 1 путевка в Артек. Каким то образом попала в наш класс. И мы уже на собрании выбирали кто поедет. В результате поехал один мальчик из этого маленького села!ВиталийИ чей ребёнок этот был из маленького села? Я не думаю, что в школьном возрасте вы могли анализировать эту ситуацию. Просто сам факт.Сергей МарьяненкоИз простой семьи. И выбирали сами, а не учителя!ЕСЕвлампий СуходрищевНикто и никогда не решал голосованием. Решало РОНО.Сергей МарьяненкоРОНО могло выбрать школу, а не ученика. Все было так, как я написал.Ведищева Еленада, подтверждаю! Мы вибирали, так как школа наша была на хорошем счету, сильные педагоги, сильные ученики, нам РОНО отдало путевку. Выбирали-спорили. Выбрали мальчика из нашего класса. Совершенно простая семья. Ох, как потом мы его придирчиво расспрашивали обо всем)) Город наш, кстати, небольшой - тогда около 65 тыс. население было.Жумабек ДильтаевНаш отряд, по итогу сезона, стал лучшим и нам дали одну путёвку. Выбирали голосованием. Выбрали меня.VGVasily Golovна нашем предприятии никогда не было путевок в Артек.Хотя там устанавливали связь нижнего лагеря с верхним по лучу лазера.При Украине мог послать сына,но возраст не позволял.с 5 по 9 класс и 1800 рубЕСЕвлампий СуходрищевПри урине вы можете жаловаться на что угодно. А при Союзе в Артеке только отличники отдыхали. И без блатных.АКАлександр КравченкоСупружница моя,была и в Артеке и в Орлёнке. Родители были инженерами на Энергии. Путёвки выделял профком.Тамми ЕдинственнаяПодтверждаю, что путёвки выдавались накануне отъезда. Мне выдали в школе 30 или 31 декабря, а смена начиналась 2-3 января 1984 г., лагерь "Янтарный". Моя мама за путёвку не платила, какую-то сумму (небольшую) внёс профсоюз её организации. Были лагеря зимние (на горках) и летние (на побережье). Так вот в моей смене были все дети из простых семей и - более того - человек 5-6 из детдомов (из которых пара девочек - без преувеличения - были сущим адом для вожатых и нас). А для "блатных" - кто не знает - существовала летняя международная смена (и снимочек с Леонидом Ильичём оттуда же). Так что правда, как всегда, по центру.ЕСЕвлампий СуходрищевСпасибо г-ну автору. А то забываться стало, что пизд@ть - не мешки ворочать. Отличников в лагере помню, двоечников-блатных нет.Л(Людмила Феоктистова (Юрьева)Моего одноклассника наградили путёвкой за второе место на олимпиаде по математике. Он представлял нашу школу в областной олимпиаде во дворце пионеров.Lora НекрасоваВ 60-е годы я работала в школе-интернате, где жили и учились дети сироты и дети из неблагополучных семей. Путёвку в Артек получил одарённый мальчик сирота.Игорь ВасилевскийИ я мог попасть в Артек. Правда, путевка стоила 98 рублей без дороги. Правда, мой отец - летчик, по тем времена получал 120 рублей. И вроде бы да, но... По тем временам путевка стоила 27, 7 кг сливочного масла... Вроде бы и не много, но это была месячная зарплата учителя или инженера...Владимир EвтушенкоПо опыту своего села и школы знаю, что в Артек попал сын завуча школы, хотя оценки у него были ничуть не выше, чем у других школьников. Были в школе ребята, что гораздо лучшие оценки имели. Но скажу, что хулиганом он не был.Николай Агарковсоседская девочка дочь главного тавараведа базы хозторг и начальника смены аэропорта каждый год там отдыхала блатная.училась посредственноКомментировать
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