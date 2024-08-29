Производитель промышленных роботов запустит производство в «Технополис Москва»

Московский производитель и разработчик промышленных роботов, программного обеспечения и компонентов «Технорэд» разместит в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» новую производственную площадку.
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