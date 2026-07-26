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Русская весна

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Этой ночью Киев и область ждёт массированная атака

Этой ночью Киев и область ждёт массированная атака

Этой ночью Киев и область ждёт массированная атака, — мониторы. Вражеские мониторинговые ресурсы сообщают, что в Киеве повышенное внимание рекомендуется жителям Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Подольского, Оболонского и Дарницкого районов.

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