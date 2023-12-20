Кабмин поддержал ограничение деятельности иностранных консалтеров в РФ

Правительство поддержало предложение депутатов регулировать деятельность компаний, которые исследуют в России потребительские рынки и чья выручка составляет не менее 30 млн рублей в год, сообщили «Известиям» в кабмине.
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