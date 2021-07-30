Боррель: ЕС должен найти способ договариваться с Путиным "по-соседски"

Поскольку дипломатические отношения между Москвой и Брюсселем находятся на исторически низком уровне, Европейский Союз должен искать новые пути взаимодействия с Россией, а блок должен серьезно подумать о том, как лучше всего наладить новый диалог.
Поскольку дипломатические отношения между Москвой и Брюсселем находятся на исторически низком уровне, Европейский Союз должен искать новые пути взаимодействия с Россией, а блок должен серьезно подумать о том, как лучше всего наладить новый диалог.
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