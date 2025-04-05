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Аэропорт Сочи! Массовый перенос вылета из-за сильного тумана - 25 рейсов опаздывают

Аэропорт Сочи! Массовый перенос вылета из-за сильного тумана - 25 рейсов опаздывают

Как сообщает аэропорт города-курорта, работа идет по фактической погоде. На 10.45 три борта из восьми, ранее ушедших на запасные аэродромы из-за погодных условий, уже вылетели в Сочи (они уходили в Минводы, Грозный и Махачкалу).

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