Аэропорт Сочи! Массовый перенос вылета из-за сильного тумана - 25 рейсов опаздывают

Как сообщает аэропорт города-курорта, работа идет по фактической погоде. На 10.45 три борта из восьми, ранее ушедших на запасные аэродромы из-за погодных условий, уже вылетели в Сочи (они уходили в Минводы, Грозный и Махачкалу).