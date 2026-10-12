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Burrow touts Perine's reliability as Bengals shift running back work

Joe Burrow praised Samaje Perine, calling the running back "Mr. Reliable" after the Cincinnati Bengals boosted his workload en route to a Week 5 win.

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