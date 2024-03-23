Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» приближается к сотне

Количество жертв вчерашнего теракта в подмосковном Красногорске продолжает стремительно расти. Как сообщает Следственный комитет РФ, на данный момент число погибших достигло 93 человек и, очевидно, эта цифра будет ещё расти.
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