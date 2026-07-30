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«В модельный бизнес не отпустила бы»: как выглядит и чем увлечена 13-летняя дочь Оксаны Федоровой

«В модельный бизнес не отпустила бы»: как выглядит и чем увлечена 13-летняя дочь Оксаны Федоровой

Экс-обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова обычно не афиширует личную жизнь. Но в июле 2026 года телеведущая сделала исключение и поделилась кадрами из семейного архива в честь 13-летия дочери Елизаветы.

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