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Газета.ру

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В Сеченовском университете начали колоть ботокс после удаления геморроя

В Сеченовском университете начали колоть ботокс после удаления геморроя

Хирурги начали применять новый комплексный подход для лечения геморроя: чтобы обеспечить пациенту комфортный и безболезненный послеоперационный период, хирурги кафедры факультетской хирургии №1 стали делать пациентам инъекции ботулотоксина в анус после удаления геморроидальных узлов.

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