Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Дербенте простились с отцом Николаем, которого убили террористы

В Дербенте простились с отцом Николаем, которого убили террористы

В Дербенте состоялось прощание с отцом Николаем, которого в минувшее воскресенье убили террористы. Священник Николай Дубинин вспоминает его как очень доброго батюшку, для которого каждый прихожанин был важен.

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