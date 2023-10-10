В Евросоюзе разошлись во взглядах на помощь Палестине

Руководители Евросоюза разошлись во мнениях относительно продолжения помощи Палестине: ряд чиновников полагает, что выделение средств необходимо прекратить, другие же считают, что в сложившихся условиях лишать помощи всех палестинцев – неправильно.
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