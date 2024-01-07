Андрес Иньеста - отдых вне футбола

<p>Один из величайших футболистов в истории футбола, чемпион мира, двухкратный чемпион европы, легенда футбольного клуба «Барселона», полузащитник, Андрес Иньеста продолжает отдыхать и работать после завершения профессиональной футбольной карьеры.
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