Облако природного газа накрыло Астрахань из-за запуска установок на АГПЗ

Облако природного газа, которому присущ специфический запах, накрыло Астрахань, причина – запуск установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ), сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин.
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