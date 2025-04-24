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Попытка вручения повестки Додику и его задержание завершились провалом

Попытка вручения повестки Додику и его задержание завершились провалом

Инспекторы Агентства по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины (SIPA БиГ) пытались вручить президенту Республики Сербской БиГ Милораду Додику повестку о необходимости явки в полицию, но им это не удалось.

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