Попытка вручения повестки Додику и его задержание завершились провалом

Инспекторы Агентства по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины (SIPA БиГ) пытались вручить президенту Республики Сербской БиГ Милораду Додику повестку о необходимости явки в полицию, но им это не удалось.
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