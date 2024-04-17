Судьба Волжской Булгарии

И. Айдаров. Падение Великого БулгараВ предыдущей статье было рассказано о завершении знаменитого западного похода туменов Субэдэя и Джэбэ, поражении казавшихся непобедимыми монголов на берегах Волги и возвращении остатков этого корпуса к Чингисхану.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)