Судьба Волжской Булгарии

И. Айдаров. Падение Великого БулгараВ предыдущей статье было рассказано о завершении знаменитого западного похода туменов Субэдэя и Джэбэ, поражении казавшихся непобедимыми монголов на берегах Волги и возвращении остатков этого корпуса к Чингисхану.