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Глава Чечни Кадыров объявил о создании батальона имени шейха Мансура

Глава Чечни Кадыров объявил о создании батальона имени шейха Мансура

В Чечне создадут новый батальон имени первого имама Кавказа шейха Мансура. Реконструкция базы армейского подразделения в Гудермесе подходит к концу, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

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